Jornalista revela áudios de Trump elogiando ditadores

Em mais uma gravação de entrevista ao jornalista Bob Woodward, revelada nesta segunda-feira, 14, o presidente Donald Trump afirma que tem um bom relacionamento com ditadores e cita o líder turco, Recep Tayyip Erdogan. “Eu me dou muito bem com Erdogan, embora você não deva, porque todo mundo diz: ‘Que cara horrível’”, disse Trump ao jornalista.

“Quanto mais difíceis são os meus relacionamentos, melhor eu me dou bem. Você vai me explicar isso algum dia, ok? Talvez não seja uma coisa ruim. Os fáceis são aqueles de que eu talvez nem goste tanto.”

O áudio foi ar no programa Today, da NBC, como parte de uma entrevista com Woodward, que está promovendo seu próximo livro, Rage. Comentários de Trump sobre ditadores já haviam sido relatados antes pelos jornais americanos – elogios que são ressaltados no livro de Woodward, que conduziu 18 entrevistas com o presidente.

Em revelação feita na semana passada, Trump admitiu ao jornalista que minimizou a ameaça da covid-19 de propósito. / NYT