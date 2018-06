Jornalista sequestrada na Venezuela é libertada

A periodista, raptada em 6 de abril em frente à sua residência na zona oeste de Caracas, foi encontrada "sã e salva", indicou a Globovisón em sua página na internet. A emissora disse que Pinto foi resgatada no povoado de Cúa, no estado de Miranda.

A funcionária da Globovision foi sequestrada por três armados e mascarados que a raptaram na entrada do edifício onda ela mora, no oeste da capital. Durante os oito dias do sequestro, os autores do crime nunca contactaram a família da jornalista, o que foi confirmado por seu pai Luis Pinto.