Jornalista sírio visita reduto de apoio a Assad em Damasco

Em meio ao conflito que se estende há mais de um ano, um jornalista sírio visitou um bairro alauíta, a minoria muçulmana à qual pertence o presidente Bashar Al-Assad, na capital, Damasco.

Áreas como esta ainda são consideradas redutos de apoio ao presidente da Síria.

Apesar de ter uma reputação de ser um bairro seguro, o jornalista teve muita dificuldade logo de início para encontrar um táxi que o levasse da praça Umayyad, no centro, para o bairro de al-Mazzeh 86.

"Estas são áreas alauítas e nós podemos ser sequestrados ou mortos", disse um motorista de táxi.

Os moradores deste bairro são famílias de militares e membros das forças de segurança do governo, que também são alauítas na maior parte dos casos.

Nas ruas de al-Mazzeh 86 é possível ver propagandas, cartazes e retratos de Assad em todos os lugares, além de frases de apoio ao presidente sírio escritas em muros.

"Esta área representa o ponto mais importante do regime", afirmou Saed, advogado, filho de um membro da liderança do Exército sírio e morador do bairro. "Não vejo nenhum sinal de divergências no Exército e nem entre as autoridades. Eles formam um único punho agora. É difícil se infiltrar entre eles."

Bairro tranquilo

De acordo com o advogado Saed existem cerca de 500 mil alauítas em Damasco, sendo que a população total da capital síria é de cerca de 2 milhões de pessoas.

A maior parte dos moradores de Damasco é muçulmana sunita.

Os alauítas são parte de uma seita xiita heterodoxa e os alauítas da Síria, mais especificamente de Damasco, formam o núcleo do governo. A família toda de Bashar Al-Assad, que governa o país desde a década de 70, é alauíta.

Os casos de violência sectária entre a minoria alauíta e a maioria sunita levaram ao aumentou do medo de ataques entre os alauítas. Mesmo assim, a vida nos bairros desta minoria em Damasco segue normal, como se não houvesse conflito nenhum no país.

O bairro alauíta de al-Mazzeh 86 é uma vizinhança de classe média na qual crianças brincam em ruas limpas, adolescentes passeiam e moradores fazem compras até tarde da noite. Mas tudo muda quando os moradores precisam sair do bairro.

"Há um crescente medo entre as pessoas e elas não se sentem seguras fora daqui. Se preciso sair desta área, tento evitar ruas mais estreitas e não fico até tarde", afirmou Saed.

O bairro fica próximo ao Palácio do Povo, um dos palácios presidenciais da Síria no qual o presidente recebe convidados em visitas oficiais.

Este palácio é cercado por outras residências militares e até de membros da Guarda Republicana.

Plano estrangeiro

Um dos moradores de al-Mazzeh 86 é Abu Basil, general do Exército que tem cerca de 50 anos e vive em uma casa de quatro quartos. Na sala, há um retrato do pai de Bashar Al-Assad, Hafez, algo típico das casas do bairro.

Basil é o líder de uma unidade militar que está envolvida em operações na zona rural de Damasco e acredita que a Síria está sofrendo com uma guerra sectária, que conta com o apoio de outros países e envolve terroristas.

Segundo o militar, esta guerra é liderada pelos Estados Unidos e outros países como o Catar, Arábia Saudita e Turquia, mas o Exército sírio não permitirá que "eles derrubem o regime" ou "islamizem o país".

Basil ainda conta que ele e seus colegas ficaram surpresos quando os protestos começaram e repete as alegações do governo, que culpa "grupos armados terroristas se infiltrando em áreas urbanas e rurais".

O militar ainda afirma que o Exército nunca mata "civis desarmados" e que "os ajuda a sair de áreas perigosas" nas quais, depois, os militares retiram os terroristas.

"Primeiro, nós estávamos defendendo o presidente e nos unimos em torno dele. Mas a situação agora é diferente. Não estou lutando por Bashar (Al-Assad), mas pelo futuro de meus filhos e para combater o ataque sectário", afirmou.

Famílias separadas

Abu Ali, outro general do Exército sírio de 43 anos, enviou a família para uma área no litoral considerada um refúgio para os alauítas na Síria depois que um atentado suicida matou membros importantes do governo em Damasco em junho.

O militar, que permaneceu na capital, afirma que esta medida dá a ele a liberdade para lutar pela "liderança política" contra "aqueles terroristas".

Comandando uma brigada que participou do ataque ao bairro de al-Midan em Damasco em julho, Abu Ali afirma que ele e os outros militares estão lutando para "manter a união nacional e evitar a divisão".

"Estamos nos defendendo de um ataque cruel vindo dos países do Golfo, que estão dando apoio aos jihadistas", afirmou.