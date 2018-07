Jornalistas criticam Justiça do Equador Várias associações de jornalistas da América do Sul assinaram uma carta de repúdio à sentença emitida pela Justiça do Equador contra o jornal El Universo, de Guayaquil. Publicado ontem, o documento alerta sobre "as graves implicações para a liberdade de imprensa" da decisão de punir com pena de prisão e multa um ex-editor e três diretores do jornal equatoriano por difundir "injúrias caluniosas" contra o presidente Rafael Correa.