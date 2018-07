Jornalistas do Equador ironizam asilo Jornalistas perseguidos pelo presidente do Equador, Rafael Correa, ironizaram o pedido de asilo a Quito feito por Julian Assange. Em entrevista a agências internacionais, o ex-editorialista do jornal El Universo, Emilio Palacio, admitiu a existência de uma "empatia" entre Correa e Assange.