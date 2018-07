Jornalistas e curiosos lotaram a frente do hospital onde Kate deu à luz

LONDRES - Centenas de jornalistas e de curiosos ficaram amontoados nesta segunda-feira, 22, em frente ao hospital St. Mary's, em Londres, onde a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, deu à luz um menino, que assumirá o terceiro lugar na linha de sucessão ao trono britânico.

Desde que o Palácio de Kensington comunicou que Kate, esposa do príncipe William, foi hospitalizada com as primeiras contrações, a frente do hospital ficou cada vez mais cheia. Além de muitos jornalistas de todo o mundo que há mais de duas semanas ocupam um lugar próximo da ala privada da maternidade, uma multidão de curiosos ficou no local.

Uma pessoa que chamou a atenção da imprensa foi um representante da casa de apostas Paddy Power, que ficou andando com um quadro-negro pendurado com um ranking dos nomes mais votados para o bebê real.

Antes de saber que o bebê era um menino, a lista apontava o nome Alexandra e George como os mais votados pelo público. Nomes estranhos também apareceram nas apostas, como Pocahontas - nome de uma das princesas da Disney.

Protesto. Em frente ao hospital, um homem descontente com a coroa britânica aproveitou para se manifestar, usando um alto-falante. "Existem muitas coisas importantes para darmos tanta atenção a este nascimento...Esta sociedade é ridícula e o que está acontecendo aqui é uma prova disso", dizia o homem, silenciado por um dos policiais que isolavam a área.

Após o anúncio do nascimento do menino, as milhares de pessoas que estavam em frente ao hospital comemoraram. Muitas pessoas se aglomeraram também em frente ao Palácio de Buckingham.

O primeiro filho dos duques de Cambridge nasceu às 16h24 (13h24 no horário de Brasília) pesando quase quatro quilos, segundo informou o Palácio de Kensington. "Não poderíamos estar mais felizes", disse o príncipe William sobre o nascimento do filho./ EFE

Assista ao momento do anúncio do nascimento do filho dos duques de Cambridge, Kate e William: