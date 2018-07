Jornalistas mexicanas foram mortas após assalto O procurador-geral da Cidade do México disse que o roubo de dinheiro foi o motivo para os assassinatos de duas jornalistas mexicanas na capital, cujos corpos foram encontrados nus e algemados em um parque no dia 1º de setembro. O procurador Miguel Mancera disse que os dois homens detidos no caso ficarão sob prisão domiciliar enquanto mais provas são reunidas para que sejam acusados pelos latrocínios de Marcela Yarce e Rocio González, ambas de 48 anos.