Jornalistas que cobriam crise na Ucrânia são detidos

A correspondente da CBS no local, Clarissa Ward, e sua equipe e o correspondente do Buzzfeed no Oriente Médio, Mike Giglio, foram presos na sexta-feira após serem parados em um posto de controle perto da cidade de Slovyansk.

A Sky News não ofereceu detalhes sobre a sua equipe, mas disse que já foi liberada.

Ward disse que ela e sua equipe foram amarrados com fita adesiva e transportados para outro local. Um de seus colegas foi espancado enquanto estava sendo mantido em cativeiro. Ward e Giglio disseram que ambos ouviram discussões entre seus sequestradores sobre como manter os jornalistas reféns.

Giglio disse, via Twitter, que o cativeiro durou três horas. Fonte: Associated Press.