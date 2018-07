Joseph Kabila é reeleito para novo mandato O presidente da República Democrática do Congo (ex-Zaire), Joseph Kabila, foi reeleito com 49% dos votos, indicam resultados parciais divulgados ontem. O líder da oposição, Étienne Tshisekedi, ficou em segundo, com 32%. Filho do líder guerrilheiro Laurent Kabila, Joseph assumiu o poder em 2001, após o assassinato de seu pai que, quatro anos antes, derrubara o ditador Mobutu Sese Seko em um golpe.