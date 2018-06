Jovem ativista paquistanesa fala em vídeo Malala Yousufzai, estudante paquistanesa de 15 anos baleada pelo Taleban por defender a educação feminina, deu ontem o primeiro depoimento desde o dia 9 de outubro, quando ocorreu o atentado. "Hoje, vocês podem ver que estou viva e posso falar e ver vocês. Estou melhorando", disse, após passar por uma cirurgia de reconstrução do crânio no Hospital Queen Elizabeth, em Birmingham, na Grã-Bretanha, para onde foi transferida no dia seguinte ao ataque.