Jovem de 18 anos é resgatado 4 dias após terremoto

Os socorristas aplaudiram o jovem, que era retirado de maca dos escombros. Padak abriu os olhos em um momento. Ele não conseguia mover a cabeça. "Deus é maior" gritou alguém. A Anatólia informou que Padak foi resgatado por uma equipe do Azerbaijão. Ele foi levado a um hospital em Van e está desidratado, embora em boas condições. Padak vive no vilarejo de Kiziloren e estava temporariamente em Ercis, onde frequentava cursos preparatórios para ingressar na universidade.

As autoridades turcas informaram que 185 sobreviventes foram resgatados das ruínas nas cidades de Ercis e Van, as mais atingidas pelo terremoto de 7,2 graus na escala Richter que atingiu a região no domingo passado. Pelo menos 2.300 pessoas ficaram feridas. No momento, as chuvas e a neve que começou a cair na região montanhosa tornam ainda mais difícil a vida dos milhares de desabrigados pelo desastre.

Pelo menos 2 mil edifícios foram completamente destruídos e as autoridades afirmam que outros 3.700 foram interditados porque a estrutura foi abalada e não podem mais ser habitados.

As informações são da Associated Press.