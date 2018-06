Jovem de 20 anos é indiciado em atentado contra policiais em Ferguson

"Ainda não sabemos se acreditamos totalmente nessa parte da história", disse McCulloch, acrescentando que autoridades não descartam o indiciamento de outras pessoas por ligação com o episódio.

De acordo com o promotor, Williams usou uma pistola 40mm, mesmo calibre das cápsulas encontradas no local, e estava em liberdade condicional por receptação de mercadoria roubada.

Um policial de 32 anos foi atingido no rosto e outro, de 41 anos, foi alvejado no ombro. Os dois foram levados ao hospital e liberados no mesmo dia. Os disparos foram feitos quando manifestantes se reuniam no local em protesto contra a renúncia do chefe de polícia da cidade, que se tornou um símbolo das tensões raciais nos Estados Unidos após um oficial branco ter matado a tiros um adolescente negro de 18 anos.

Horas antes, o prefeito de Ferguson tinha anunciado a renúncia do chefe de polícia Thomas Jackson, após a publicação de um relatório do governo federal que afirma haver preconceito no departamento de polícia e no sistema judicial.

Antes dos disparos, alguns dos manifestantes gritavam palavras de ordem com o objetivo de deixar claro que não estavam satisfeitos com as renúncias de Jackson e do administrador municipal John Shaw. Fonte: Associated Press.