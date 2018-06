Jovem é condenada a morrer apedrejada no Sudão Uma sudanesa com idade estimada em torno de 20 anos foi condenada pelo crime de adultério a morrer apedrejada, disseram advogados e ativistas de direitos humanos nesta quinta-feira, acrescentando que a ré está atualmente acorrentada com seu filho bebê em uma prisão de Cartum.