Jovem é condenado por bullying de colega gay Dharun Ravi, estudante de 20 anos que filmou sem permissão seu companheiro de quarto na universidade, Tyler Clementi, beijando outro homem, foi sentenciado ontem a 30 dias de prisão. O vídeo fez com que Clementi se suicidasse saltando da Ponte George Washington, que liga Nova York a New Jersey, em setembro de 2010. Ravi, que é indiano e poderia ser deportado dos EUA, também foi sentenciado a 300 horas de trabalho comunitário e deverá pagar US$ 10 mil a uma organização que ajuda vítimas de assédio.