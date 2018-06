Jovem entusiasmado quase derruba papa em evento no México; veja

MORELIA, MÉXICO - O papa Francisco foi surpreendido na terça-feira por um entusiasmado fiel que se lançou sobre ele, e quase o derrubou, quando o líder católico se despedia dos presentes em um encontro com jovens em Morelia, a capital do Estado de Michoacán, no México (veja abaixo).

O encontro foi realizado no estádio José María Morelos y Pavón, onde cerca de 70 mil jovens (40 mil dentro do recinto e outros 30 mil no estacionamento) se reuniram para ouvir o pontífice. Durante o evento, o papa fez um discurso enérgico e aconselhou os jovens a não se resignarem a um panorama marcado pelo narcotráfico, pela falta de oportunidades, por pobreza e marginalização.

Quando se aproximou do público para se despedir, o papa despertou a emoção dos jovens e um deles chegou a se jogar em cima do pontífice. O rapaz o agarrou com tanta insistência que Francisco quase perdeu o equilíbrio e caiu em cima de uma criança que estava em uma cadeira de rodas.

Ajudado por seus seguranças e funcionários do Estado-Maior Presidencial, Francisco conseguiu se recuperar do susto e, claramente incomodado, disse em espanhol ao jovem: "Não seja egoísta!".

Imediatamente depois, o sistema de som do estádio solicitou aos presentes que não se aglomerassem em torno ao pontífice, que queria apenas cumprimentá-los.

Já de volta na Cidade do México, antes que o papa entrasse na Nunciatura Apostólica para passar a noite, o chefe dos seguranças do líder católico, Domenico Giani, disse "piano, piano" (devagar, devagar) às pessoas reunidas no local para receber o pontífice. / EFE