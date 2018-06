Jovem esfaqueia duas pessoas e é baleado na Cisjordânia

O segurança privado do local atirou nas pernas do adolescente, que depois foi preso pela polícia. As vítimas sofreram ferimentos leves e foram levadas para um hospital em Jerusalém.

O ataque ocorreu em meio ao pior período de violência em Israel em quase uma década. Somente em novembro, 11 pessoas foram mortas em ataques palestinos. A maioria dos casos aconteceram em Jerusalém, embora também haja registro de atos violentos em Tel Aviv e Cisjordânia. Fonte: Associated Press.