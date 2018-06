Jovem indiana pula de 2.º andar do prédio para escapar de estupro

NOVA DÉLHI - Uma jovem de 20 anos se jogou do segundo andar de um prédio no distrito de Howrah, no leste da Índia, para escapar de ser estuprada por seu namorado e dois amigos dele, informou a polícia nesta segunda-feira, 7.

O delegado Devendra Prakash Singh, da polícia de Howrah, contou que os três agressores foram detidos e a jovem, identificada como Bindia Das, sofreu traumatismo craniano, mas não corre risco de morte, porque a queda foi amortecida por um monte de areia.

Segundo versões da imprensa local, a jovem havia ido à casa de seu namorado, onde ele a esperava junto com outros dois amigos. Os três teriam dado a ela uma bebida com narcóticos, o que não impediu a jovem de tentar fugir.

De acordo com o relato da polícia, os vizinhos recolheram a vítima e a levaram ao hospital após ela pular do prédio. /EFE