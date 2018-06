Jovem mantida em cativeiro nos EUA perdoa agressor

"Eu fui capaz de dizer o nome dele, Ariel Castro. Eu fui capaz de perdoá-lo", disse Knight a estudantes da escola Notre Dame- Cathedral, em Chardon, Ohio. Castro assumiu a culpa por uma longa lista de crimes e cometeu suicídio na prisão, em setembro de 2013.

"Eu fiquei muito assustada com isso, mas eu entendi", disse Knight sobre a morte de Castro. "Eu não o condeno pelo que fez". A vítima afirmou também que deseja o melhor para a família de Castro e foi aplaudida de pé pela plateia.

A vítima escreveu um livro sobre o que passou no cativeiro, chamado "Libertada" ("Finding Me", no original em inglês), para ajudar outras pessoas. Knight conta que ser tida como uma fonte de inspiração para pessoas que a procuram no Facebook "significa tudo para mim e é uma hora poder ajudar".

Knight, Amanda Berry e Gina DeJesus viveram anos no porão da residência de Ariel Castro, onde apanhavam, eram vítimas de abuso sexual e sofriam tortura psicológica. Elas foram resgatadas em maio de 2013, após um vizinho ouvir pedidos de socorro e chamar a polícia. Fonte: Associated Press.