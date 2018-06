Jovem pega 3 anos de prisão por estupro Um tribunal de Nova Délhi condenou ontem um adolescente a 3 anos de prisão - pena máxima autorizada para um menor - por sua participação no estupro coletivo de uma estudante que morreu em razão dos ferimentos, um caso que chocou o país. O jovem tinha 17 anos quando participou com outros cinco homens, em dezembro, no estupro dentro de um ônibus de uma mulher de 23 anos, que morreu 13 dias depois em um hospital de Cingapura. Seu namorado também ficou gravemente ferido.