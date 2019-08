Jovem que teria jogado menino do 10º andar da Tate Modern é acusado de tentativa de assassinato

LONDRES - Um jovem de 17 anos foi acusado de tentativa de assassinato por supostamente jogar uma menino de 6 anos do alto do mirante no 10.º andar da Tate Modern, a galeria de arte moderna de Londres, informou a Polícia Metropolitana da capital britânica.

O acusado irá ao tribunal de Bromley Youth nesta terça-feira, 6, e, segundo a corporação, não há vínculos entre a vítima e o agressor.

O menino que foi jogado do prédio é francês e estava passando alguns dias em Londres com a família.

O seu estado de saúde é crítico, porém estável. Após a queda, ele foi encontrado no terraço do 5.º andar. / EFE