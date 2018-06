Jovem tibetano se imola com fogo em província chinesa

A agência estatal de notícias da China, Xinhua, reportou a morte de Lhamo, embora alguns detalhes sejam ligeiramente diferentes dos comunicados pelo grupo americano. Segundo a Xinhua, Lhamo tinha 23 anos, era agricultor e se matou com fogo perto de um hospital.

Na última semana, pelo menos quatro homens de origem tibetana se mataram com fogo no condado de Xiahe, província de Gansu. O importante mosteiro budista de Labrang fica no condado de Xiahe e já ocorreram vários suicídios no local contra o governo chinês desde 2008, quando Pequim reprimiu com violência uma tentativa de levante popular no Tibete. A situação chegou a tal ponto que a polícia de Xiahe oferece uma recompensa equivalente a US$ 7,7 mil para quem dê informações sobre pessoas que tenham planos para cometer suicídio no local.

Fundado no século XVIII, o monastério budista de Labrang é considerado um dos mais importantes fora do Tibete. Embora se localize na China central e longe do Tibete, parte da população que vive nos seus arredores é de origem tibetana.

Muitos tibetanos também pedem a volta do dalai-lama, líder espiritual do Tibete que vive no exílio na Índia. A China acusa o dalai-lama de incitar à prática do suicídio, o que o líder espiritual nega.

As informações são da Associated Press.