Jovem turco que matou jornalista é condenado a 22 anos

O tribunal inicialmente condenou Samast à prisão perpétua mas comutou a sentença porque ele tinha 17 anos e era menor de idade na época do crime, informou a agência de notícias estatal Anatólia.

Dink, que era editor-chefe do Agos, escrevia sobre o genocídio dos armênios pelos turcos otomanos, no começo do século passado. A Turquia nega as acusações de genocídio. Dink recebia ameaças de morte. Samast disse nesta segunda-feira que foi incitado ao crime pela imprensa turca porque jornais nacionalistas descreviam Dink como "traidor" nos títulos da matérias. Dink chegou a ser processado pela Justiça turca por ter escrito sobre o genocídio dos armênios.

Samast, que integrava um grupo de extremistas, ainda poderá receber uma pena adicional de 16 anos sob a acusação de terrorismo.

As informações são da Associated Press.