Jovens à frente da crise colombiana; leia artigo  

“Queremos oportunidades, não esmolas”, disse-me um jovem líder de um bairro de classe operária em Medellín, no sábado. Sua mensagem foi clara: se o governo tentar resolver a revolta social que tomou conta da Colômbia oferecendo mais dinheiro, nada vai melhorar. O caminho é ajudar os jovens a progredir, canalizar seus talentos e seguir na direção de ícones culturais colombianos como J. Balvin ou Karol G. Nossa juventude não pode ficar encerrada em suas casas, onde tem sido forçada a permanecer por muito tempo. Os jovens pertencem ao mundo exterior.

Sua reclusão da sociedade começou bem antes da pandemia. Naturalmente, a covid-19 piorou a situação. A pobreza urbana aumentou 10 pontos porcentuais em 2020, para 42%. Em Bogotá e Cali, aumentou 13 e 14 pontos porcentuais, respectivamente. Quase 2,1 milhões de pessoas empobreceram no último ano em Bogotá, Cali e Barranquilla, as três maiores cidade do país.

Leia Também Congresso da Colômbia arquiva projeto de reforma da saúde criticado por manifestantes

A parcela de colombianos entre 14 e 25 anos de idade que não estudam nem trabalham aumentou para 27,1% em 2020, em comparação com 21,9% um ano antes. Marginalizados, oprimidos e se sentindo impotentes quanto ao seu futuro, esses jovens estão no centro dos protestos que entram agora na terceira semana e sem um fim à vista.

Esta não é uma crise típica a que o mundo está habituado a ver na Colômbia. Não partiu das áreas rurais isoladas onde as guerrilhas, o crime organizado e traficantes de droga coexistem; na verdade a pobreza no campo diminuiu um pouco no ano passado. Este também não é mais um episódio na longa história do narcoterrorismo; membros de grupos como o ELN e dissidentes das Farc podem estar presentes nas manifestações, mas não são os principais impulsionadores dos protestos. É sempre tentador acusá-los por tudo que ocorre de errado na Colômbia, mas nem sempre é correto.

Desta vez, é a Colômbia jovem e urbana que rejeita o status quo. Existe uma desconexão entre os problemas quotidianos e a política colombiana, onde as divisões e a acrimônia consomem os noticiários, mas não ajudam os jovens a melhorar sua vida. Eles têm aspirações e o país vem falhando com eles.

Os políticos não ajudam. São parte do problema. Nas pesquisas, os jovens citam a corrupção como sua principal preocupação, bem mais do que as condições econômicas terríveis e cada vez piores que enfrentam. Este é um movimento sem líderes. Não está associado a um nome específico ou um rosto visível. O que o torna ainda mais forte e também muito mais difícil de entender e responder a ele. E requer ações corajosas, uma mensagem clara e a criação de novas lideranças.

Uma reforma fiscal foi o desencadeador imediato dos protestos. Pedir à classe média – aqueles que ganham entre US$ 500 e US$ 1 mil por mês – para começar a pagar um imposto sobre a renda e o IVA sobre produtos essenciais foi um erro. A retirada do projeto de reforma não solucionou nada, mostrando que o problema é mais profundo.

A ordem é agilizar a maneira de sair da pandemia e pôr fim à série de lockdowns e toques de recolher, cada vez mais ineficazes. O país necessita desesperadamente de mais vacinas e Washington até agora não tem sido receptivo aos pedidos de ajuda da Colômbia. O presidente, Joe Biden, deveria prestar atenção ao que vem ocorrendo.

Para Entender O que está acontecendo na Colômbia e a reforma tributária no país Proposta do governo de Iván Duque de ampliar impostos foi duramente rechaçada por diversos setores da sociedade colombiana, que reagiram com massivos protestos

Do lado fiscal, poucos duvidam que a Colômbia necessita de receitas adicionais para pagar parte de suas dívidas decorrentes da pandemia e começar – em 2022 – a estabilizar suas contas públicas. Agências de classificação já disseram que, se não forem adotadas medidas claras nesta direção, o país corre um sério risco de rebaixamento, perdendo seu grau de investimento, o que colocará os títulos colombianos na categoria de alto risco.

As associações comerciais entendem isso muito bem e fizeram uma contraproposta para o governo bem antes de os distúrbios começarem. Eles arcariam com mais custos numa reforma mais moderada que ainda pagaria pelas despesas adicionais para reduzir as tensões sociais. Mas o governo, de início, insistiu no seu plano, evitando um aumento dos impostos corporativos. O Centro Democrático, partido do presidente, rejeitou o projeto e outros partidos seguiram o mesmo caminho, provocando uma crise política antes dos protestos em massa. Agora, a questão ficou muito mais ampla.

Eleições

O fato de tudo isso estar ocorrendo um ano antes das eleições para presidente e para o Congresso não é uma coincidência. Gustavo Petro, candidato de oposição de esquerda, vem liderando as pesquisas, sugerindo que há um descontentamento e as pessoas querem alternativas. Se o resultado desta onda de protestos for mais repressão e não um diálogo construtivo, podemos chegar ao momento crucial que colocará a Colômbia na direção do populismo e da demagogia de esquerda. Se as negociações levarem a decisões corajosas que melhorem a coesão política e social, a moderação e o pragmatismo ainda podem ter uma oportunidade nas eleições do próximo ano.

O que parece descartado é a continuidade da política do ódio e da polarização que caracterizaram a Colômbia em anos passados. A Colômbia é um país desigual, regionalmente dividido e muito diversificado. Governar de um lado do espectro político é receita para o desastre. O presidente, Iván Duque, ainda tem tempo para trazer para seu lado indivíduos que representam setores que foram excluídos e marginalizados, o que tornaria sua vida, e a da Colômbia, muito mais fácil. Mas também moveria o espectro político para o centro, algo que seu próprio partido político resiste.

O Comité del Paro, comitê de greves com o qual o governo vem negociando, apresentou uma lista de demandas com 18 pontos. O primeiro item da agenda é a implementação ampla e incondicional do acordo de paz de 2016. Isso diz muita coisa. A Colômbia precisa despolitizar o acordo de paz e torná-lo parte da solução do problema atual, não um problema do passado.

Uma maneira de avançar é deixar de pensar no acordo de paz em termos de concessões feitas a antigos combatentes das Farc que são odiados. O acordo de paz tem a ver com a criação de um novo contrato social, em que grupos marginalizados terão mais representação política, ao mesmo tempo que o Estado levaria estradas e escolas para algumas áreas da Colômbia pela primeira vez na história. Todas essas medidas são necessárias, com ou sem um acordo de paz. Mas, se ajudarem a pôr fim ao conflito, serão mais bem-vindas.

A lista apresentada também inclui quatro pontos relacionados ao meio ambiente, que vão desde o fim do desmatamento até mais controle do uso dos recursos naturais e proteção das espécies em risco e redução das emissões de carbono pelo transporte público. Tudo isso parece em sintonia com a posição dos jovens, na Colômbia e em outras partes do globo.

Empregos

Mas a tarefa mais importante, certamente, é solucionar a crise dos jovens das áreas urbanas, que estão no centro da agitação. Não há soluções fáceis. Reformular o debate político – focado demais no acordo de paz – é essencial. Os novos itens devem ser os que são relevantes para os jovens no mundo de hoje.

A oferta de bolsas de estudos para universidades públicas e ensino técnico, como o presidente anunciou esta semana, é uma medida positiva. Mas garantir empregos também é importante. Transformar o programa de proteção do emprego criado durante a pandemia e convertê-lo numa iniciativa de criação de emprego é necessário.

Contratar trabalhadores na Colômbia é extremamente caro em razão das contribuições para a previdência social e outras cobradas na folha de pagamento. Uma dispensa é necessária, incluindo a oferta de subsídios para salários pagos aos jovens trabalhadores. Criar uma linha de crédito especial, com capital para abertura de novas empresas para jovens empreendedores também é crucial. As políticas para o clima são um ótimo instrumento para criar confiança entre os jovens e o governo.

Na minha opinião, estamos presenciando o início de uma era em que os jovens serão os agentes das mudanças. Eles estão dizendo aos políticos tradicionais que estão prontos para substituí-los com o fim de tornar o país mais democrático, menos corrupto, menos desigual. Não sabemos quem vai liderar esta mudança. Mas sabemos que não será a velha-guarda. E esperemos que não sejam os oportunistas que tentarão se apropriar do momento apenas para plantar as sementes de mais frustração no futuro./ TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

*É PESQUISADOR DO CENTER ON GLOBAL ENERGY POLICY, DA UNIVERSIDADE COLUMBIA, E FOI MINISTRO DAS

FINANÇAS DA COLÔMBIA DE 2012 A 2018