Jovens e policiais se enfrentam na França

Durante o confronto que acontece na cidade de Nantes, policiais carregam escudos e jogam gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes mascarados. Alguns dos participantes do protesto iniciam incêndios, derrubam latas e retiram placas das ruas.

Um dos manifestantes gritava "capitalismo assassino" e, numa parede pintada com spray, era possível ler "o humor é napalm; sem retorno à calma".

O confronto corre depois que centenas de pessoas participaram no sábado de manifestações para honrar um jovem de 21 anos que morreu na semana passada num enfrentamento entre a polícia e manifestantes perto da cidade de Lisle-sur-Tarn. O protesto havia sido convocado por ativistas ambientalistas por conta do projeto de construção de uma represa na região. Fonte: Associated Press.