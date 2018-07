Jovens salafistas pedem criação de 'polícia moral' Um grupo de jovens salafistas egípcios lançou um manifesto pela criação de uma "polícia moral" similar à da Arábia Saudita no país. Segundo os autores do texto, a organização é a melhor maneira de "zelar pelo cumprimento da sharia (lei islâmica)". Os jovens também se declararam decepcionados e garantiram não terem vínculo com o partido Al Nur, grupo salafista que conquistou uma parcela significativa dos votos na eleição parlamentar egípcia.