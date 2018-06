Jovens saqueiam lojas em Buenos Aires após derrota

Ao menos sete pessoas ficaram feridas e 30 foram presas por conta dos graves incidentes, relataram repórteres da imprensa local.

Após o jogo, que a Alemanha venceu por 1 a 0, jovens sob efeito de álcool e drogas lançaram pedras e pedaços de madeira contra a multidão que assistia à partida no Obelisco, no centro de Buenos Aires. Famílias inteiras com crianças corriam assustadas buscando refúgio dos vândalos.

À medida que eram dispersados pela polícia, os vândalos escapavam pelas avenidas vizinhas ao Obelisco e saqueavam comércios. Eles também provocaram sérias destruições a um conhecido teatro da capital argentina. Fonte: Associated Press.