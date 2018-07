Joyce Banda assume cargo de presidente do Malavi Joyce Banda tomou posse neste sábado como a primeira presidente mulher no Malavi, dois dias depois da morte do antecessor Bingu wa Mutharika. "Eu desempenharei verdadeiramente as funções do gabinete presidencial da República do Malavi", afirmou Joyce Banda, ao fazer o juramento para o novo cargo. Ela deve permanecer no cargo até início de 2014, quando acabaria o mandato de seu antecessor.