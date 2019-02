Juan Guaidó ‘decreta’ abertura da fronteira entre Venezuela e Brasil

CARACAS - O líder do parlamento da Venezuela, Juan Guaidó exigiu nesta quinta-feira, 21, a abertura a fronteira do país com o Brasil, após o presidente Nicolás Maduro determinar seu fechamento. O “decreto presidencial” do autoproclamado presidente interino foi publicado em sua conta no Twitter.

No texto, Guaidó ordena "aos órgãos do poder público responsáveis (...) que mantenham aberta a fronteira com o país irmão da República Federativa do Brasil" e reitera também a disposição da Venezuela "a manter as relações diplomáticas, consulares e de toda ordem com as autoridades das ilhas de Aruba, Curaçao e Bonaire, assim como com as correspondentes autoridades do Reino dos Países Baixos".

#21Feb Decreto presidencial para autorizar el ingreso de la ayuda humanitaria, apertura de toda nuestra frontera, mantenimiento de relaciones con Aruba, Curazao y Bonaire, además de garantías y reconocimiento para miembros de la #FANB que cumplan este mandado y la constitución. pic.twitter.com/OTHZN8iEhW — Juan Guaidó (@jguaido) 22 de fevereiro de 2019

Guaidó afirmou que seu "decreto" se sustenta no exercício de funções como presidente em exercício do país, após proclamar-se como tal em janeiro por considerar o regime de Maduro ilegítimo em razão de eleições classificadas pela oposição como fraudulentas.

O governador de Roraima, Antonio Denarium (PSL), afirmou que a fronteira terrestre entre o Brasil e a Venezuela foi fechada por tanques de tropas venezuelanas por volta das 15h30 desta quinta.

Além do Brasil, Maduro anunciou que se viu "forçado" a pôr "sob revisão" suas relações diplomáticas com Bonaire, Aruba e Curaçao, três territórios que fazem parte dos Países Baixos. Nesta quarta, 20, o governo venezuelano suspendeu “por tempo indeterminado” voos e embarcações entre o país e as ilhas caribenhas. \ EFE