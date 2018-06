Juan Manuel Santos propõe referendo sobre acordo de paz

Se aprovada, a votação deve ocorrer no mesmo dias das eleições em 2014. "O processo de paz avança. As negociações em Havana avançam. Temos a responsabilidade de deixar com que os colombianos deem a última palavra e decidam se esses acordos são aceitáveis ou não", afirmou Santos. "Há um projeto de lei que foi apresentado no Congresso que sugere a realização de um referendo para avaliar a opinião sobre o acordo de paz com as FARC", acrescentou. Fonte: Associated Press.