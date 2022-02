Jubileu de 70 anos de Elizabeth II começa com más notícias sobre Charles e Andrew

The New York Times, O Estado de S.Paulo

LONDRES - Em uma família real onde o escândalo parece abater sobre seus membros com regularidade quase programada, não é nenhuma surpresa que as notícias de terça-feira de que o príncipe Andrew havia resolvido um processo de abuso sexual contra ele logo seriam seguidas por uma nova e preocupante divulgação sobre outro membro da realeza britânica.

Menos de 24 horas depois, a Polícia Metropolitana de Londres anunciou uma investigação sobre alegações de que uma instituição de caridade liderada pelo príncipe Charles se ofereceu para ajudar com um título de cavaleiro e cidadania britânica para um saudita rico em troca de uma doação. Um porta-voz de Charles insistiu que ele não tinha conhecimento de nenhum acordo.

Para a rainha Elizabeth II, foi um começo agitado para um ano que deveria comemorar suas sete décadas no trono. No entanto, todas as questões em torno da Fundação Prince – que já levaram à renúncia de seu presidente-executivo – e a situação do príncipe Andrew provavelmente deixarão uma mancha mais duradoura na Casa de Windsor.

Embora Andrew, o segundo filho da rainha, não tenha admitido culpa no acordo, ele foi forçado a elogiar Virginia Giuffre, que o acusou de estuprá-la quando ela era adolescente, por sua bravura em se apresentar. Ele também concordou em pagar a ela uma quantia que os jornais de Londres informaram ser superior a US$ 13 milhões.

“Estamos em novas águas”, disse Ed Owens, historiador que escreveu sobre a relação entre a mídia e a monarquia. “Esse tipo de caso nunca foi movido contra um membro da família real. É por isso que estamos testemunhando a família tendo tantos problemas para seguir em frente.”

A perspectiva de dias de depoimentos desagradáveis de Giuffre sobre suas experiências com Andrew era evidentemente tão sóbria que convenceu o príncipe e a família real a encerrar o caso, com um custo muito alto em dinheiro e reputação, mesmo depois de Andrew, de 61 anos, ter prometido lutar para limpar seu nome.

Apesar de todas as diferenças, os problemas de Andrew e Charles levantam questões obscuras sobre dinheiro e como ele se move no mundo opaco da realeza. Quem pagará o acordo de Andrew permanece um mistério: analistas que acompanham a riqueza da família dizem que é improvável que ele possa pagar sem a ajuda da rainha ou de outros.

No caso de Charles, a questão é se seu conselheiro mais próximo, Michael Fawcett, ofereceu a um bilionário saudita, Mahfouz bin Mahfouz, ajuda com seu pedido de cidadania britânica, bem como um título de cavaleiro, enquanto ele também o solicitava uma doação de 10 milhões de libras (US$ 13,5 milhões). Mahfouz negou qualquer irregularidade.

"Está trazendo à tona o sigilo e o silêncio que existem sobre as finanças reais", disse Owens. “O fato de haver essa falta de transparência se tornará cada vez mais difícil neste mundo impulsionado pelas mídias sociais. As pessoas são mais sensíveis à ofuscação.”

O Sunday Times e o Mail on Sunday relataram as alegações sobre um acordo de “dinheiro por honras” na Fundação Prince no ano passado, a instituição de caridade encomendou uma investigação independente e Fawcett renunciou ao cargo de executivo-chefe.

Investigação

A polícia disse na quarta-feira que tinha provas suficientes para abrir uma investigação formal sobre se a fundação violou uma lei de 1925 que proíbe a venda de títulos de nobreza ou outras honras reais. Está usando a mesma unidade que está investigando se as reuniões sociais em Downing Street violaram as restrições de bloqueio de coronavírus.

Se a Scotland Yard descobrir evidências de que Charles sabia sobre um potencial quid-pro-quo, disseram especialistas reais, isso representaria um grave risco para o herdeiro do trono de 73 anos. Mesmo sem o envolvimento de Charles, poderia lançar um holofote severo sobre os métodos agressivos dos assessores do príncipe.

Para a rainha de 95 anos, a ameaça a Charles é, de certa forma, uma dor de cabeça ainda maior do que a desgraça de Andrew. Com seus próprios problemas de saúde recentes e as comemorações do Jubileu de Platina se aproximando, ela está tentando colocar os assuntos da família em ordem. Ela declarou recentemente, por exemplo, que quando Charles ascender ao trono, sua mulher, Camilla, deve ser conhecida como rainha.

Mas esta semana serviu como um lembrete de sua fragilidade. Na quarta-feira, quando dois visitantes do Castelo de Windsor perguntaram como ela estava, a rainha, sorrindo e segurando uma bengala, gesticulou para as pernas e disse: “Bem, como você vê, não consigo me mexer”.

“O relógio está correndo”, disse Peter Hunt, ex-correspondente real da BBC. “Eles estão tentando desesperadamente abrir caminho para Charles. Agora, no meio desse caminho, de repente, está Michael Fawcett.”

Escândalos de dinheiro por honras são um elemento familiar, embora impróprio, na política britânica. Tanto o Partido Conservador quanto o Trabalhista foram enredados neles. As alegações contra Andrew, por outro lado, são de natureza totalmente diferente – amplificadas pelo movimento #MeToo e obscurecidas pela associação do príncipe com o financista e criminoso sexual condenado, Jeffrey Epstein.

“Era imperativo para Andrew fazer um acordo antes que o depoimento ocorresse no fim de março”, disse Daniel Taylor, advogado em Londres que representou clientes em casos de privacidade contra os tablóides por invasão de telefones.

O fato de Andrew ter resolvido o caso parece ter aumentado a sensação de escárnio público, embora os acordos extrajudiciais sejam tão comuns no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. As manchetes dos tablóides de Londres resumiam o desgosto predominante.

“Sua Desgraça Final”, trovejou o Sol. “Andrew faz acordo de caso de sexo… Mas não há como voltar atrás”, disse o Daily Express.

O Palácio de Buckingham baniu Andrew para o exílio interno, privando-o de seus títulos militares honorários e de seus deveres oficiais, e advertiu que não haveria reabilitação. Mas não ficou claro se a rainha, que ganha mais de US$ 30 milhões por ano com vastas propriedades privadas, ajudaria a pagar o acordo.

“A resposta curta é que ele não tem o suficiente”, disse David McClure, autor de Royal Legacy, um livro sobre as finanças da monarquia. “A rainha tem o suficiente. E pagar 10 milhões de libras é uma quantia relativamente pequena em comparação ao dano à reputação que poderia ser causado à família um processo judicial.”