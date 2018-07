Judeu é preso por incendiar mesquita Israel afirmou ontem que deteve um jovem judeu suspeito de participação no incêndio de uma mesquita de Tuba-Zangariya, no norte do país, na segunda-feira. O incêndio foi uma retaliação a um suposto atentado que resultou na morte de um colono judeu e de seu bebê, em um acidente de carro próximo ao assentamento de Kiryat Arba. Cinco palestinos acusados de causar o acidente jogando pedras no veículo foram presos. A retaliação pela morte do colono e de seu filho incluiu o apedrejamento de casas de árabes na Cisjordânia - ação que provocou um protesto palestino no qual tropas de Israel mataram uma pessoa. / AP