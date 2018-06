Judeus protestam em Jerusalém contra serviço militar

Os jovens judeus ultraortodoxos estão isentos do serviço militar desde 1948, para poder prosseguir com os estudos religiosos. No entanto, com o tempo a situação gerou a indignação do resto da população e irritou israelenses seculares que dizem que os ultraortodoxos não estão fazendo a sua parte para a sociedade.

Os manifestantes bloquearam estradas de acesso à cidade e paralisaram diversos serviços. Eles insistem que os jovens judeus ultraortodoxos servem à nação por meio da oração e do estudo.

A questão foi um dos destaques na eleição do ano passado, que culminou com a criação de um governo de centro-direita que tem defendido a obrigatoriedade do serviço militar. O Parlamento deve votar sobre o projeto ainda neste mês. Fonte: Associated Press.