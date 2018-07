Judiciário do Egito critica duramente decreto de Morsi A autoridade que fiscaliza o poder Judiciário no Egito criticou duramente neste sábado um decreto do presidente Mohamed Morsi que torna suas decisões imunes à supervisão judicial. A nova declaração constitucional é "um ataque sem precedentes à independência do Judiciário e suas decisões", informou o Conselho Superior de Magistratura em um comunicado emitido após uma reunião emergencial. As informações são da Dow Jones.