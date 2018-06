Juiz bloqueia revogação de programa que protege jovens imigrantes nos EUA

WASHINGTON - Um juiz americano bloqueou na noite de terça-feira 9 a revogação do programa Daca (Ação Diferida para Chegadas de Crianças, em tradução livre), que concede status legal temporário a cerca de 690 mil jovens em situação ilegal, anunciada pelo governo Donald Trump em 2017.

+ Trump propõe a parlamentares reforma de imigração em duas etapas

O magistrado exigiu ao Executivo "manter o programa Daca em nível nacional nos mesmos termos e condições antes de ser suprimido em 5 de setembro de 2017".

+ Trump pede reforma migratória depois de atentado em Nova York

Em sua decisão de 49 páginas, Alsup alegou que o argumento do Departamento de Justiça para eliminar o programa, apontando que é ilegal, é "uma premissa legal com falhas". A menos que uma corte de instância superior anule a decisão do juiz, os beneficiários da Daca poderão renovar suas permissões.

Aprovado pelo ex-presidente Barack Obama em 2012, o decreto protegia da deportação milhares de pessoas que chegaram aos EUA em situação ilegal ainda crianças - os chamados "Dreamers" (sonhadores).

Em setembro, Trump anunciou sua decisão de acabar com o programa. Antes de torná-la efetiva, deu um prazo de seis meses para que o Congresso encontrasse uma solução.

Ainda na terça-feira, o republicano presidiu um debate sobre o tema com congressistas, no qual sugeriu uma abordagem em duas etapas: primeiro, adotar uma lei que contemple a questão dos jovens em condição ilegal e a segurança fronteiriça e, depois, uma reforma migratória mais ampla. / AFP