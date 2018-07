Juiz britânico considera legal instalar míssil em prédio

Os moradores do prédio de 17 andares, localizado a cerca de três quilômetros do Parque Olímpico, alegam que a bateria de mísseis pode tornar o lar deles um alvo para terroristas. No entanto, o juiz afirmou que os mísseis não representam uma ameaça real.

O edifício é um dos seis locais onde os militares britânicos planejam instalar mísseis como parte da estrutura de segurança para a Olimpíada, que começa no próximo dia 27. As informações da Associated Press.