Juiz britânico suspende extradição de Abu Hamza Um juiz da Suprema Corte da Grã-Bretanha suspendeu temporariamente nesta quarta-feira a extradição do clérigo radical islâmico Mustafá Kamal Mustafá - mais conhecido como Abu Hamza al-Masri - aos Estados Unidos, onde é acusado de montar campos de treinamentos para terroristas no sertão do Estado do Oregon. Com a decisão, tomada após uma apelação dos advogados de Abu Hamza, o caso judicial que já dura oito anos deverá se arrastar ainda mais. Um segundo acusado, Khaled al-Fawaz, também fez uma apelação à Suprema Corte britânica e teve a extradição suspensa.