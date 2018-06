Juiz confirma acusações contra policiais por morte de jovem negro nos EUA

WASHINGTON.- A procuradora-geral de Baltimore, nos Estados Unidos, Marilyn Mosby, anunciou nesta quinta-feira, 21, que o juiz de instrução confirmou a maioria das acusações contra seis policiais pela morte de Freddie Grey, marcando para 2 de julho o início da primeira audiência sobre o caso.

Marilyn explicou que o magistrado encontrou bases para acusar os agentes de segurança de Baltimore por assassinato em segundo grau, o que era pedido anteriormente pela promotoria. Freddie Gray morreu enquanto estava em custódia policial, no mês passado, e o caso desencadeou uma série de protestos e distúrbios na cidade localizada no estado de Maryland, no nordeste dos Estados Unidos. / EFE