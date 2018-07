Juiz decidirá sobre indenização aos donos do WTC O juiz federal Alvin Hellerstein, de Manhattan, disse que irá decidir se os donos do World Trade Center (WTC) poderão fazer com que várias companhias aéreas e outros acusados do setor paguem bilhões de dólares pelos danos causados pelos ataques terroristas do dia 11 de setembro de 2001.