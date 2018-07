Juiz do Irã sentencia cidadão dos EUA à morte Um ex-fuzileiro naval norte-americano, que também tem cidadania iraniana, foi sentenciado à morte por um juiz iraniano por espionar para a CIA, informou a agência Fars nesta segunda-feira. Amir Mirzai Hekmati, de 28 anos, foi "sentenciado à morte por cooperar com uma nação hostil, ser membro da CIA e tentar implicar o Irã em terrorismo", segundo o veredicto, de acordo com a Fars.