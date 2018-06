Juiz egípcio nega fiança para jornalista da Al-Jazeera Um dos jornalistas da Al-Jazeera detido no Egito fez um raro apelo neste sábado ao juiz Mohamed Nagi Shehata, que negou a fiança e marcou a audiência para o dia 15 de maio. De origem canadense, o chefe interino do escritório da emissora no Egito, Mohamed Fahmy, ficou diante de Shehata e explicou que jornalistas têm de falar com todas as partes para fazer seu trabalho.