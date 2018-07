Juiz egípcio promete julgamento rápido para Mubarak O juiz Ahmed Rifaat, que analisará o caso do ex-ditador do Egito Hosni Mubarak, prometeu um julgamento rápido e com todas as audiências veiculadas ao vivo na televisão estatal. Mubarak, seu chefe de segurança Habib el-Adly e seis policiais devem ser condenados à morte caso sejam considerados culpados pela acusação de usar a força contra civis nos protestos que duraram 18 dias no Egito. Cerca de 805 manifestantes foram mortos.