Juiz iraniano convoca dono do Facebook por violação de privacidade

DUBAI - Um tribunal iraniano abriu um processo contra o serviço de mensagens instantâneas WhatsApp, a rede social de fotos Instagram, além de convocar o proprietário do Facebook, Mark Zuckerberg, em um processo sobre as denúncias de violação de privacidade, informou a agência estatal de notícias Isna nesta terça-feira, 27.

O caso põe a descoberto a crescente luta entre o moderado presidente iraniano Hassan Rouhani para aumentar a liberdade da internet e as demandas do Judiciário conservador por controles mais rígidos.

O tribunal iraniano no sul da província de Fars abriu os processos contra as redes sociais depois de os cidadãos se queixarem de violação de privacidade.

"De acordo com a decisão do tribunal, o diretor sionista da empresa do Facebook, ou seu advogado oficial, devem aparecer no tribunal para se defender e pagar por possíveis danos", disse Ruhollah Momen-Nasab, autoridade da internet iraniana, segundo a agência estatal de notícias Isna, é improvável que Zuckerberg, cuja empresa é dona do WhatsApp e do Instagram, atenda à convocação.

O Irã ainda está sob sanções internacionais sobre suas atividades nucleares e dificilmente cidadãos norte-americanos conseguem vistos de viagem.

Rouhani, em comentários que desafiam a linha dura que intensificou as medidas para censurar a Internet, disse no início deste mês que o Irã deveria abraçar a Internet em vez de vê-la como uma ameaça. / REUTERS