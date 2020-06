Juiz nega pedido da administração Trump para bloquear livro de Bolton 

WASHINGTON - Um juiz federal negou neste sábado, 20, o pedido do governo Trump de bloquear a divulgação do livro de memórias de John Bolton, observando que a publicação do ex-conselheiro de Segurança Nacional já havia sido "impressa, encadernada e enviada para todo o país".

Segundo o site Politico, o juiz Royce Lamberth do Tribunal Distrital dos EUA disse que o pedido do Departamento de Justiça para suprimir o livro, alegando razões de segurança nacional, seria impossível de aplicar, mas criticou a decisão de Bolton de avançar com a publicação sem o consentimento explícito do governo.

"Enquanto a conduta unilateral de Bolton levanta sérias preocupações de segurança nacional, o governo não estabeleceu que uma liminar é um remédio apropriado", escreveu Lamberth.

A decisão de Lamberth veio após uma audiência de quase duas horas conduzida na sexta-feira por videoconferência e telefone devido a restrições de coronavírus.

"O cavalo, como costumávamos dizer no Texas, parece estar fora do estábulo", disse Lamberth no início da audiência de sexta-feira. "Certamente me parece difícil o que eu poderia fazer sobre esse livro em todo o país."