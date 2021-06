Juiz nega prisão a Keiko, mas ela não poderá se reunir com colaboradores

LIMA - Um juiz peruano negou nesta segunda-feira, 21, um pedido de prisão preventiva contra a candidata à presidência Keiko Fujimori solicitado pelo Ministério Público no processo no qual é acusada por diversos crimes de corrupção. O juiz, porém, impôs restrições severas que a impedirão de se encontrar com seus colaboradores mais próximos.

O país ainda aguarda conhecer o vencedor do segundo turno das eleições presidenciais de 6 de junho entre ela e seu adversário de esquerda, Pedro Castillo.

O promotor solicitou em 11 de junho converter a liberdade condicional de Keiko Fujimori em prisão preventiva no âmbito da investigação de suposta lavagem de dinheiro de contribuições da construtora Odebrecht para suas campanhas de 2011 e 2016.

A candidata, que deve ir a julgamento se não ganhar a presidência, permaneceu em prisão preventiva por 16 meses até maio de 2020. Se eleita, ela teria imunidade e só poderia ser processada ao final de seus cinco anos de mandato, em 2026.

O Ministério Público pediu 30 anos e 10 meses de prisão para Keiko na investigação que a acusa pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução da justiça.

A candidata foi libertada da prisão em maio de 2020 devido à pandemia de coronavírus, mas foi proibida de viajar para fora do Peru ou de se comunicar com os corréus ou testemunhas do caso./EFE e AFP