Juiz paquistanês renova prisão preventiva de ex-presidente Musharraf

Centenas de advogados zombaram de Musharraf e entraram em confronto com os apoiadores do ex-líder quando ele apareceu perante o tribunal em Islamabad um dia após a polícia prendê-lo em sua casa --uma quebra de uma regra tácita no Paquistão de que ex-generais estariam acima da lei.

O juiz decidiu que Musharraf ficaria detido até sua próxima aparição no tribunal, em 4 de maio. O porta-voz do ex-presidente disse que as autoridades haviam decidido que ele seria colocado em prisão domiciliar em sua fazenda nos subúrbios de Islamabad.

"O governo declarou que a fazenda de Musharraf será sua prisão, e que ele deve ser transferido para lá da sede da polícia", disse o porta-voz, Mohammad Amjad.

(Reportagem de Mubasher Bukhari)