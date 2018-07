Juiz prende diretor de prisão que teve 132 fugas

A promotoria de Justiça do Estado de Coahuila, onde fica Piedras Negras, informou hoje que os 16 funcionários públicos ficarão 40 dias em prisão preventiva, enquanto prosseguem as investigações sobre a fuga em massa do presídio. As autoridades acreditam que o cartel do narcotráfico Los Zetas foi o responsável pela fuga, para reforçar suas fileiras após a morte de vários dos seus integrantes em confrontos com a polícia e o exército e com cartéis rivais.

As informações são da Associated Press.