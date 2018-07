Juiz promete julgamento rápido para ex-ditador do Egito O ex-ditador do Egito, Hosni Mubarak, terá um julgamento rápido que será transmitido ao vivo pela TV estatal, informou neste domingo o juiz responsável pelo caso. O julgamento de Mubarak está marcado para começar na quarta-feira e será realizado em uma academia de polícia no subúrbio do Cairo