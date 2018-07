Juiz que investigava vice é afastado do caso O juiz Daniel Rafecas foi afastado ontem das investigações que realizava desde o fim de 2011 sobre o suposto envolvimento do vice-presidente da Argentina, Amado Boudou, em tráfico de influência para favorecer a gráfica Companhia de Valores Sul-Americana em uma licitação de impressão de cédulas de peso. O magistrado investigava ainda uma denúncia que envolvia Boudou no salvamento dessa empresa da falência por meio de uma operação irregular com a Afip, a receita federal argentina. Rafecas foi afastado por decisão unânime.