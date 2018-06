Juiz que prendeu Pinochet reúne-se com mãe de Assange para preparar defesa O jurista espanhol Baltasar Garzón reuniu-se ontem com Christine Assange, mãe do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, e disse que participará da equipe de defesa do australiano. Segundo Garzón, que ficou conhecido mundialmente por ter mandado prender o ex-ditador chileno Augusto Pinochet, o ativista "não é pirata nem terrorista".