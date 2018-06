Juiz rejeita recurso de ex-presidente peruano para anular mandado de prisão por corrupção

LIMA - O juiz peruano Richard Concepción rejeitou na quinta-feira o recurso apresentado pelo advogado do ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, para revogar o mandado de prisão emitido contra ele por supostamente ter recebido US$ 20 milhões em propinas da construtora brasileira Odebrecht.

Concepción, titular da primeira sala de investigação do Tribunal Penal Nacional, declarou inadmissível a apelação argumentando que o recurso não cumpriu com a documentação jurídica correspondente.

A apelação apresentada pelo advogado de Toledo, Heriberto Benítez, buscava que o juiz retirasse o mandado de prisão emitido na semana passada, em que havia pedido a prisão provisória do ex-presidente por 18 meses, enquanto a procuradoria continua sua investigação.

Benítez disse à emissora Rádio Programas del Perú (RPP) que apresentou uma queixa para que um tribunal superior se pronuncie sobre a decisão ratificada pelo juiz.

O advogado afirmou que o Concepción "viola a constituição e atropela os direitos fundamentais" impedindo que seu cliente se defenda das acusações em liberdade. "Deixou de ser juiz e virou um carrasco. Acredito que querem linchar Toledo e colocá-lo na prisão sem escutá-lo, e sem respeitar seu direito à defesa", concluiu.

Toledo, que lida atualmente com um mandado de prisão internacional, segue foragido, embora exista a suspeita de que esteja nos EUA, onde reside. / EFE